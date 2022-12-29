Последнее обновление: 29.12.2022 08:17

Турецкий ЦБ попросил банки ограничить покупки доллара до следующей недели

Центробанк Турции попросил коммерческие банки воздержаться от крупных покупок доллара США для своих корпоративных клиентов до понедельника следующей недели, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор таким образом намерен ослабить давление на курс лиры в конце года, когда компании стремятся закупить больше иностранной валюты. Турецкий ЦБ убежден в том, что стабильность национальной валюты является ключевым фактором в обуздании инфляции, которая достигла 84,4% в ноябре.

Однако высокая инфляция в стране во многом сохраняется из-за действий ЦБ. Регулятор в период с августа по ноябрь понизил процентную ставку в совокупности на 500 базисных пунктов, до 9%, несмотря на то, что инфляция превышает целевой показатель ЦБ в 17 раз, отмечает Интерфакс.

На такой политике настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает что низкая стоимость заимствования денежных средств в конечном итоге приведет к росту экономики страны.

С начала года девальвация турецкой лиры составила 29%.

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