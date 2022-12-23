Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

Сенат США в четверг проголосовал за проект бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн, который включает в себя очередную помощь Украине в размере около $45 млрд, сообщает NBC News.

"Законопроект, за который проголосовали 68 сенаторов, а 29 выступили против, сохранит финансирование администрации до следующей осени. (...) Законопроект также включает дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине почти на $45 млрд", - сообщил телеканал.

Теперь законопроект передадут в Палату представителей Конгресса США для одобрения, а затем его должен будет подписать президент США Джо Байден.

Конгрессу необходимо провести законопроект через обе палаты на этой неделе, чтобы избежать приостановки работы правительства, финансирование которого одобрено на срок до 23 декабря включительно.

В Белом доме уже заявили, что поддерживают законопроект, и призвали Конгресс принять его в кратчайшие сроки.

Законопроект включает оборонные расходы в размере $858 млрд, а также траты, не связанные с обороной, в $773 млрд, передает Интерфакс.

Заложенный законодателями оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и превышает сумму, запрошенную президентом США Джо Байденом на $45 млрд. Не оборонная часть бюджета выше уровня этого финансового года на 6%.

Согласованный законопроект предполагает, в частности, выделение дополнительных $44,9 млрд на поддержку Украины и партнеров США по НАТО, а также $40,6 млрд на борьбу с последствиями стихийных бедствий.