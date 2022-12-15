Последнее обновление: 15.12.2022 19:13

Хакеры слили в сеть персональные данные клиентов Белгазпромбанка

Хакеры выложили в открытый доступ данные 41,9 тыс. клиентов Белгазпромбанка, включая имена, фамилии, даты рождения, адреса и номера телефонов, а также ссылки на профили в соцсетях клиентов.

Часть данных захешированы (зашифрованы), сообщает Национальный центр защиты персональных данных РБ.

«От утечки пострадали также 85 тыс. клиентов интернет-магазина nlstar.by, в сети оказался дамп базы, содержащий следующие данные: ФИО, номера телефонов, серия и номер паспорта, e-mail, город, дата рождения», - также сказано в сообщении.

Владельцем nlstar.by выступает ООО «НЛ Белинтрейд».

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