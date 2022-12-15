В МАРТ прогнозируют снижение потребительских цен к Новому году

В Министерствео антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прогнозирует снижение потребительских цен к Новому году.

"На сегодня действие постановления №713 "О системе регулирования цен" ограничивает торговые надбавки, поэтому, с учетом распродаж, цены на многие товары и продукты будут намного ниже", - сообщила начальник управления торговли и общественного питания Наталья Мельникова.

По ее словам, за первые две недели декабря в Беларуси прошло 15 ярмарок и более тысячи распродаж.

"Общее количество распродаж в предновогодний период составит 11,3 тыс., что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году", - отметила она.