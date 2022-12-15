Молдова в 2023 году увеличит военные расходы на 68%

Согласно проекту закона о государственном бюджете Молдовы на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличится на 649,9 млн леев.

Как сообщил министр обороны Анатолий Носатый заявил, эта сумма пойдет в основном на покупку системы противовоздушной обороны, сообщает Newsmaker.md.

«Эта сумма пойдет на критические отрасли, которые определили в контексте пересмотра документов стратегического планирования в военной области. Инвестиции сосредоточатся на обеспечении безопасности, в частности воздушной обороны», — сказал министр.

Он уточнил, что с учетом имеющихся сегодня предложений, а пока речь идет лишь о радаре противоракетной обороны, Молдова сможет купить такую систему только через год-полтора.

«Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством, или граждане захотят пойти по другому пути. И пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны», — сказал Носатый.

При этом он отметил, что нормальный бюджет военной отрасли должен составлять 1-2% ВВП, даже в таких странах, как Молдова. Согласно проекту госбюджета, отчисления на оборонное ведомство в 2023 году составят примерно 1,7 млрд леев, или 0,55% от ВВП. Таким образом, расходы на оборонный сектор вырастут примерно на 68,2% по сравнению с 2022 годом, достигнув 1,5 млрд леев.

Сейчас бюджет министерства обороны —1 млрд 56 млн леев, или 0,38% от ВВП.