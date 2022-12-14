В Испании разоблачили группу россиян по отмыванию денег

В Испании при поддержке Европола и Евроюста разоблачили преступную группировку, которая отмывала грязные деньги, связанные с делом Магнитского о коррупции в России.

Считается, что эта группа по отмыванию денег перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости, передает Укринформ.

Испанские следователи идентифицировали группу граждан России, занимавшихся схемой, и подставные компании, не осуществлявшие реальную предпринимательскую деятельность.

Грязные деньги или отправлялись на банковские счета этих российских граждан, якобы проживавших в Испании, для покупки недвижимости, или отправлялись испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

В рамках операции на Канарских островах арестован один человек, центральный в этой схеме. Его имя не раскрывается.

Европол добавил, что в настоящее время по всей Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.