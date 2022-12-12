Британская разведка считает слишком оптимистичным бюджет РФ на 2023 год

В британской разведке предполагают, что Кремль слишком оптимистично оценивает свои доходы в 2023 году и для финансирования военной машины придется "резать" другие статьи расходов.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 11 декабря.

В обзоре напоминают, что Путин 5 декабря подписал закон о федеральном бюджете, которым предусматривается направить 9 триллионов рублей - около 32% расходов - на армию и силовые структуры, что существенно больше, чем в предыдущие годы.

"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в ожиданиях доходов и расходов в 2023 году. Поэтому возможно, что необходимость тратиться на ведение войны начнет давить на другие части российского бюджета", - отмечают в обзоре.