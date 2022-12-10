Еврокомиссия: Реформ Венгрии недостаточно для размораживания миллиардов евро ЕС

Европейская комиссия вновь подтвердила, что недавние изменения, направленные на улучшение антикоррупционных гарантий в Венгрии, не устранили опасения относительно состояния демократии в стране, и не является основанием для передачи ей средств на сумму до 13,3 млрд евро.

Как сообщает Reuters, ЕС заблокировал средства из-за опасений относительно коррупции и низкой независимости судебной системы в Венгрии, которая, в свою очередь, наложила вето на кредит ЕС Киеву и предложение по глобальному корпоративному налогу.

"Я отмечаю усилия, приложенные Венгрией до сих пор для принятия нескольких мер. Однако общий риск для бюджета ЕС остается неизменным... Он не изменился на фоне последних законодательных изменений, принятых в Венгрии", - написал в письме к постпредам ЕС еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Однако Европейская комиссия оставила открытой возможность того, что другие 26 государств-членов ЕС могут вознаградить Будапешт за его последние шаги, приняв окончательное решение.

Источники сообщили, что страны ЕС могут воспользоваться последними изменениями в законодательстве Венгрии, чтобы одобрить выделение 5,8 млрд евро в рамках восстановления Венгрии после COVID-19. Таким образом сумма замороженных средств может быть снижена до 7,5 млрд евро.

Это обсуждение должно состояться в понедельник. Между тем, сложная головоломка может быть решена на высшем уровне ЕС, когда 27 национальных лидеров блока, включая Орбана, встретятся на саммите 15-16 декабря.