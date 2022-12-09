OFAC разрешила банкам Казахстана операции с картами системы "МИР"

Казахстанские банки получили разрешение от OFAC на осуществление операций по платежным картами системы "МИР", сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

"Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картами системы "МИР", - говорится в сообщении пресс-службы, передает Интерфакс.

В информации уточняется, что "8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами - подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "МИР" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность".

"При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций", - говорится в сообщении.