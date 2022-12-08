Минздрав Беларуси заменил базовые доплаты на стимулирующие выплаты

Минздрав Беларуси постановлением №111 от 25 ноября 2022 года изменил систему материального поощрения сотрудников здравоохранения, отменив базовую доплату при одновременном увеличении стимулирующих выплат.

В частности, надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам увеличена на 55 процентных пунктов, средним медицинским работниками – на 50 п.п. Надбавка за особенности профессиональной деятельности иным работникам здравоохранения (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам и др.) увеличена на 50 процентных пунктов.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы: 1-й разряд работы – 90 % базовой ставки; 2-й разряд работы – 80%; 3-й разряд – 75%; 4-й разряд – 70%; 5-й разряд – 65%; 6-й разряд – 60%.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности медицинским работникам, лицам из числа ППС, являющимся руководителями стажировки, – в размере 5 % базовой ставки за каждый день стажировки.

Увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за лечебно-диагностическую работу. Размер данной надбавки рассчитывается в процентах от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.