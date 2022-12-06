Последнее обновление: 06.12.2022 13:06

Нацбанк РБ: В бюджет 2023 года заложен среднегодовой курс доллара 2,78 рубля

Проект республиканского бюджета на 2023 год сверстан исходя из среднегодового курса доллара 2,78 рубля, сообищл в эфире белорусского ТВ начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин.

«Когда мы говорим, какой курс доллара заложен в расчетный бюджет, я эту цифру могу озвучить. Среднегодовой курс доллара на следующий год – 2,78 рубля», - сказал Мурин.

На вопрос «Сколько будет стоить доллар?» в следующем году, Мурин ответил: «Я не знаю».

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование