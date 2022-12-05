Всемирный банк прогнозирует рост числа бедных в Украине до 8 млн

К концу года в Украине будет жить 8 млн бедных, заявила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Presse.

«Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности 8 млн человек. Таким образом, уровень бедности повышается с 2 до 25% населения», — сказала она.

Восстановление Украины, по ее словам, обойдется как минимум в €500 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценивала ущерб Украине в €600 млрд., передает РБК.

Директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи в октябре рассказал Reuters, что до начала боевых действий на Украине за чертой бедности проживало порядка 2% населения. 25% населения страны будут жить в бедности к концу года, отмечал он. К концу 2023 года эта цифра может вырасти до 55%, говорил Банерджи.