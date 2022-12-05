В Еврокомиссии предлагают создать промышленный фонд ЕС в пику США

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создания "суверенного фонда для поддержки промышленных проектов" в ответ на принятый в США закон о снижении инфляции, который, как утверждает ЕС, подрывает конкуренцию.

Об этом Бретон заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

Еврокомиссар пояснил, что американский закон о снижении инфляции (IRA) ставит европейских производителей в невыгодное положение, потому что он предусматривает субсидии на электромобили и аккумуляторы только для компаний из США, Мексики и Канады, а также масштабные инвестиции для американских компаний в рамках "зеленого" перехода.

"Это протекционизм, как отметил бывший председатель Всемирной торговой организации Паскаль Лами", - говорит Бретон, добавляя, что IRA будет побуждать европейские компании переезжать в США, подрывая конкурентоспособность континента.

По его словам, Еврокомиссия и Белый дом уже создали рабочую группу, которая определит, как избежать дискриминации европейских компаний. Кроме того, ЕС должен "поддерживать сильную промышленную базу в Европе, особенно в секторах, которые имеют важное значение для будущего".

"Нам нужно запустить европейский суверенный фонд для поддержки промышленных проектов", - считает еврокомиссар, добавив, что он должен дополняться национальными планами государств-членов ЕС.

"Для того, чтобы избежать фрагментации внутреннего рынка и сохранить занятость, нам, наверное, следует рассмотреть возможность выделения около 2% ВВП Европейского Союза, то есть около 350 миллиардов евро - эквивалент суммы, предусмотренной IRA", - добавил Бретон.

По его мнению, у Европейского Союза "нет выбора", поскольку, "оказавшись перед искажением конкуренции и, соответственно, потерей привлекательности, мы должны реагировать - если только не хотим увидеть, как стратегические промышленные компании перемещаются на другие континенты".

ЕС и ранее жаловался на законодательный пакет, подписанный Байденом в августе, который предлагает значительные субсидии для продукции американского производства. Это, по словам европейцев, несправедливо ставит в невыгодное положение неамериканские компании и станет серьезным ударом для их экономики, в то время как Европа борется с последствиями войны России в Украине.