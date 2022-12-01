США могут отказаться от прокладки интернет-кабеля на Кубу из-за нацбезопасности

Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США ("Группа Телеком") при министерстве юстиции рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и Кубой.

По данным американской прессы, участники "Группы Телеком" считают, что эта идея порождает обеспокоенность, связанную с национальной безопасностью, поскольку на территории Кубы базовая станция и системы распределения будут находиться в ведении государственной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА, передает Интерфакс.

В связи с этим в "Группе Телеком" считают, что Куба сможет получать доступ к американским конфиденциальным данным, которые могли бы проходить и по этому кабелю тоже.

В настоящее время Федеральная телекоммуникационная комиссия изучает полученные рекомендации.

Система подводных кабелей передачи данных ARCOS-1 соединяет США с 14 странами Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Планировалось расширение системы через подключение к ней базовой станции в Кохимаре (предместье Гаваны).

В настоящее время Куба подключена к интернету через низкоскоростной подводный кабель ALBA-1, который связывает страну с Венесуэлой.