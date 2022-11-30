Последнее обновление: 30.11.2022 12:42

Власти Беларуси распространят спецпроизводство на экономические преступления

Практика специального производства в будущем будет распространятся и на уголовные дела по экономическим преступлениям, заявил глава Следственного комитета РБ Дмитрий Гора в эфире белорусского ТВ.

По его словам, СК способен возместить более 100 миллионов рублей ущерба.

«На сегодняшний день Следственный комитет расследует ряд экономических уголовных дел, по которым нанесен многомиллионный ущерб как гражданам, так и государственным организациям. Механизм специального производства позволяет нам привлекать к ответственности граждан, которые совершили и эту категорию преступлений и скрываются за границей», – сообщил он.

Гора отметил, что уже в ближайшее время прокурору будет направлено уголовное дело, в рамках спецпроизводства, в отношении членов Координационного совета.

Он также упомянул о деле Тутбая, утверждая, что портал не доплатил государству налогов на сумму более 3 млн рублей.

"В ходе расследования изучались два направления: это финансово-хозяйственная деятельность и направление, связанное с совершением преступлений против общества и государства", - проинформировал глава СК, добавив, что «обвиняемые» «возместили ущерб в полном объеме».

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