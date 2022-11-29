ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на металлопрокат из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении металлопроката с полимерным покрытием из КНР до 15 сентября 2023 года включительно.

«Срок действия применяемой меры должен истечь 22 января 2023 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Сведения, представленные в заявлении, позволили сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении ЕЭК.