Нацбанк РБ ужесточил требования к форекс-компаниям

Нацбанк РБ ужесточил требования к работе форекс-компаний с внешними контрагентами ради «повышения стабильности работы субъектов внебиржевого рынка Форекс».

ОБ этом говорится в комментарии регулятора к своему постановлению №415 от 31 октября 2022 года.

Согласно новым требованиям, белорусские форекс-компании смогут устанавливать деловые отношения с внешними контрагентами, которые соответствуют одному из следующих условий:

- наличие специального разрешения (лицензии), предоставляющего право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

- законодательство страны регистрации такого контрагента должно позволять (не запрещать) выводить на него совокупную открытую позицию клиентов (суммы открытых позиций клиентов) форекс-компании.

«Если страна государственной регистрации является оффшорной зоной, вывод совокупной открытой позиции может осуществляться форекс-компанией исключительно за счет собственных средств», также сказано в комментарии.

Кроме того, устанавливается зависимость предела риска от размера уставного фонда и собственного капитала форекс-компаний, изменяются размеры отдельных финансовых нормативов.