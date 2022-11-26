Последнее обновление: 26.11.2022 11:08

Беларусь надеется заменить ушедший Tetra Pak на Луттапэк

Белорусские власти надеются заменить ушедший из страны Tetra Pak на китайский якобы аналог и разнообразить оскудевший до времен СССР молочный ассортимент на полках магазинов.

Как сообщила пресс-служба Минсельхозпрода, «прошли переговоры с представителями китайской компании «Луттапэк» по вопросу поставки упаковки на белорусские организации молочной продукции».

«Стороны … оценили планы компании по организации продаж и планированию производства асептической упаковки в Республике Беларусь», - сказано в сообщении.

Для этого представителям китайской компании устроили визиты на молокоперерабатывающие предприятия «с целью уточнения качественных и технических характеристик».

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