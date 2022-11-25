Президент Киргизии объявил, что страна сама займется добычей своих ископаемых

Киргизия намерена самостоятельно разрабатывать свои месторождения полезных ископаемых, заявил на съезде первого Народного Курултая (Народное Собрание) президент республики Садыр Жапаров.

"Отныне наши важнейшие недра будут работать на развитие государства. Наши неразведанные и неразработанные месторождения будут разрабатываться самим государством. Разумеется, доходы от них будут использованы в интересах народа, для развития стратегических направлений экономики Киргизии", - сказал он.

По его словам, уже приняты нормативно-правовые акты, которые предусматривают участие государства в освоении недр, передает Интерфакс.

"Отныне управление недрами, ставшими достоянием народа и являющимися собственностью государства, будет строго контролироваться", - сказал Жапаров.

В 2021 году Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что на золоторудном месторождении Кумтор, крупнейшем в Центральной Азии, которое разрабатывали канадские инвесторы Cameco и Centerra Gold Inc., выявлена масштабная коррупция. ГНКБ сообщил также, что начался процесс денонсации соглашений с инвесторами по Кумтору, поскольку условия соглашения не соответствовали интересам народа Киргизии.

12 августа 2021 года Centerra заявила, что рудник захвачен. В апреле 2022 года президент Жапаров объявил, что по итогам трудных переговоров с канадской компанией было подписано мировое соглашение и Кумтор полностью перешло в собственность Киргизии. Переход завершился в июле.