Последнее обновление: 25.11.2022 14:04

В парламенте Нидерландов признали РФ государством-спонсором терроризма

Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее военными действиями в Украине, сообщает NOS.

Подавляющее большинство партий, включая VVD, D66, ChristenUnie, PvdA и CDA, поддержали соответствующее предложение Тома ван дер Ли от партии "Зеленые левые".

Депутат Ван дер Ли предложил последовать примеру Европарламента. В документе указывается, что российская армия "структурно и намеренно" атакует гражданские объекты.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстра, признание России спонсором терроризма не будет иметь значительных последствий для Нидерландов.

Он сказал, что хотел бы увидеть, есть ли поддержка в других странах ЕС или в рамках НАТО для того, чтобы совместно предоставить России такую квалификацию.

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