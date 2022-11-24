РРБ-Банк отказался от международных переводов в долларах

Белорусский РРБ-Банк сообщил, что больше не хочет осуществлять международные переводы в долларах США, н указывая причину такого решения.

«Уважаемые клиенты, информируем, что с 24 по 30 ноября 2022 года ЗАО "РРБ-Банк" не осуществляет международные переводы физических лиц в долларах США», - говорится в сообщении на сайте банка.

С 1 декабря банк возобновит оказание это услуги, но на де-факто запретительных условиях.

«С 1 декабря 2022 года установлен запрет на проведение международных переводов физических лиц в долларах США на сумму менее 20 000 USD», - отмечается в сообщении.