Россия договорилась о транзите иностранных лекарств через Беларусь

Лекарства, включенные в российский реестр медпрепаратов, выведут из-под ограничений на транзит через территорию Беларуси.

Соответствующие договоренности достигнуты, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"…было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минпромторг РФ.

В ведомстве ждут «нормативного акта со стороны белорусских коллег».

В понедельник "Ведомости" сообщили, что у фармпроизводителей возникли сложности с провозом через территорию Беларуси лекарств из Европейского союза и сырья для их производства.