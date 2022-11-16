Цены на сельхозпродукцию в Беларуси в октябре выросли на 30,0% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в октябре 2022 года выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем 2022 года.

С начала года рост цен составил 12,9%. В годовом выражении цены на промышленную продукцию в июле выросли на 14,8% (к октябрю 2021 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 0,4% к сентябрю и на 16,7% с начала года, на промежуточные товары – на 0,1% и 15,3% соответственно, потребительские товары – на 0,5% и 12,8%.

Цены на сельхозпродукцию в октябре выросли на 2,8% к сентябрю, на 23,1% с начала года, в годовом выражении (октябрь 2022 к октябрю 2021) рост цен составил 30,0%. В растениеводстве цены к сентябрю выросли на 0,7% и на 16,8% с начала года, в животноводстве рот цен составил 3,3% и 24,7% соответственно.

Цены в строительстве в октябре 2022 года снизились на 1,5% по сравнению с сентябрем, но выросли на 11,0% с начала года, в годовом выражении – на 13,3%. В том числе цены на строительно-монтажные работы снизились на 0,8% к сентябрю, но выросли на 14,8% с начала года. Цены на машины и оборудование снизились на 1,5% к сентябрю, но выросли на 4,0% с начала года; цены на прочие работы и затраты упали на 5,0% к сентябрю, но выросли на 12,6% с начала года.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем снизились на 1,8%, с начала года рост тарифов составил 19,3%, в годовом выражении – 21,8%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2022 выросли на 0,0% к сентябрю и на 3,3% с начала года, в годовом выражении – на 4,4%.