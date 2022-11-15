Последнее обновление: 15.11.2022 16:37

В Германии завершили строительство инфраструктуры для первого терминала СПГ

В Германии завершили строительство инфраструктуры для первого плавучего СПГ-терминала - в рекордно сжатые сроки из-за необходимости быстро найти замену российскому газу. Об этом сообщает Euractiv.

Сооружение инфраструктуры терминала в городе Вильгельмсхафен, в Балтийском море возле Бремена, завершили примерно за шесть месяцев, что для Германии пока является рекордным темпом и требовало исключений из стандартных процедур.

Первый СПГ-танкер должен прибыть в середине декабря. Плавучая установка по хранению и регазификации имеет длину более 280 метров и может ежегодно регазифицировать от 5 до 7,5 млрд кубометров сжиженного природного газа.

Вторая установка должна появиться в конце декабря. Благодаря сжиженному природному газу Германия надеется в 2023 году заместить 50-60% газа, который ранее получала из России.



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