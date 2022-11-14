ШДМ: Объем наличных денег в Беларуси за октябрь вырос на 3,6%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 ноября 2022 года составил 55386,7 млн. руб., увеличившись на 0,06% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В октябре прирост замедлился до -1,55% с 1,85% в сентябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 ноября 2022 года 6337,3 млн. руб., увеличившись на 3,60% в октябре. С начала года рост показателя составил 34,25%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 15246,6 млн. руб., сократившись на 0,99% за октябрь. С начала года агрегат вырос на 20,21%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в октябре сократилась на 2,37% и на 1 ноября составила 27549,5 млн. руб. С начала года рост показателя составил 10,49%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 15922,4 млн. руб., сократившись на 12,73% с начала года (в октябре сокращение на 0,07%). Переводные депозиты на 1 ноября составили 10108,5 млн. руб., увеличившись на 3,09% с начала года (в октябре увеличение на 0,94%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 ноября 2022 года составил 26064,2 млн. руб., увеличившись на 12,08% с начала года (в октябре сокращение на 2,39%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в октябре сократился на 0,56%, с начала года – сократился на 7,20% и на 1 ноября составил 26030,9 млн. руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси увеличился на 0,06% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.