Последнее обновление: 11.11.2022 15:19

Прокуратура РБ завела уголовное дело из-за выплаты вознаграждений работникам аптек

Прокуратура Брестской области по результатам проверки, проведенной совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома возбудила уголовное дело в отношении специалиста изучения и анализа фармацевтического рынка РБ, менеджера по продукту, а также главы представительства одной из иностранных коммерческих организаций.

«…специалист, действуя в группе с менеджером и главой представительства иностранной коммерческой организации, предоставила нескольким медицинским работникам региона от имени фармацевтической компании в качестве незаконного вознаграждения деньги в особо крупном размере в сумме не менее 186 тыс. рублей … в качестве платы за действия медработников в пределах их служебных полномочий по продвижению медикаментов, реализуемых коммерческой организацией, которую представляли подозреваемые», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Фигуранты дела подозреваются в совершении преступления по ч.3 ст.433 УК РБ (незаконное вознаграждение).

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