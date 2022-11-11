Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине

Совет директоров Фонда приватизации государственного имущества Греции (HRADF) принял решение отменить продажу мажоритарной доли администрации порта Александруполис, который после полномасштабного вторжения России в Украину стал играть важную роль.

Информация об этом была размещена на сайте HRADF в четверг.

"Греческий Фонд приватизации госимущества в сотрудничестве с министерством финансов, министерством судоходства и по делам островов немедленно принимать все необходимые меры для дальнейшего развития администрации порта Александруполис", - отмечается в решении.

Накануне об отмене приватизации порта объявил и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Правительство решило, что в нынешних условиях Александруполис имеет настолько большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться под юрисдикцией греческой общественности", - сказал Мицотакис в интервью ANT1.

Порт, расположенный на севере Греции вблизи границ с Болгарией и Турцией, имеет потенциал стать энергетическим хабом для Центральной Европы.

В частности там планируется создание плавучего газохранилища и регазификационной установки, что позволит закрепить меньшую зависимость Европы от российского газа после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, с февраля порт Александруполис также используется как альтернативный маршрут для перевозки военной техники НАТО на восточный фланг Альянса через Румынию и Болгарию.