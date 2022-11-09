В Венгрии установили верхний предел цен на яйца и картофель

Продавцам в Венгрии будет предписано продавать яйца и картофель по ценам не выше, чем они были в конце сентября, что является частью усилий правительства, направленных на облегчение бремени стремительного роста цен в стране.

Ограничение цен на яйца и картофель дополняет список других продуктов питания, включая сахар-песок, пшеничную муку, подсолнечное масло, свиные ножки, молоко и некоторые продукты из курятины, на которые с февраля в Венгрии установлены предельные цены, передает AP.

Цены на бензин и дизельное топливо также были ограничены 480 форинтами (1,20 доллара США) за литр с ноября 2021 года для людей, чьи транспортные средства зарегистрированы в Венгрии.

"Мы посмотрели, какие основные продукты стали дороже, и яйца и картофель возглавляют список", - сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на пресс-конференции в Будапеште.

Ценовые ограничения будут действовать до 31 декабря с возможностью их продления после этого.

Эти меры были приняты в то время, когда Венгрия сталкивается с растущей инфляцией и ослаблением валюты, что частично вызвано дебатами с Европейским Союзом, который угрожал удержать миллиарды средств на восстановление после пандемии и другие ресурсы из-за проблем с верховенством права и демократией.

Инфляция в Венгрии в октябре достигла 20,1%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет и значительно превышает средний показатель по ЕС, который составляет 10,7%. Гуйяш сказал, что правительство ожидает, что годовая инфляция в Венгрии составит не менее 13,5%, но ограничение цен на яйца и картофель может помочь снизить ее на одну или две десятых процента.