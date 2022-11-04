Южная Корея подняла истребители после сообщений о 180 военных самолетах в воздухе КНДР

Южная Корея подняла по тревоге десятки истребителей и других военных самолетов в пятницу после обнаружения мобилизации более 180 северокорейских военных самолетов в разных местах.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Минобороны Южной Кореи. Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, самолеты Северной Кореи были обнаружены в период с 11:00 до 15:00 над ее внутренними районами, а также у западного и восточного побережий.

Северная Корея решительно протестует против совместных воздушных учений Южной Кореи и США под названием Vigilant Storm, проводимых в настоящее время.

Масштабные военно-воздушные учения Vigilant Storm проходят с участием более 240 самолетов, в том числе стелс-самолетов, на фоне все большей обеспокоенности тем, что Пхеньян может вскоре провести первые с 2017 года ядерные испытания.