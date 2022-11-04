В Беларуси введена квартирная «уравниловка»

Минстройархитектуры Беларуси изменило методику привязки стоимости одного квадратного метра жилья к средней зарплате, восстановив ценовую справедливость на республиканском уровне.

Согласно постановлению ведомства №87 от 17 октября 2022 года, норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, привязан к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по стране.

«…норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, соответствует номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом», - говорится в документе.

Ранее, норматив был привязан к средней зарплате по области или Минску.

Принятое Минстройархитектуры решение играет на руку жителям Минска, для которых метр жилья с господдержкой должен, по идее, заметно подешеветь.

Но, скорее всего, власти стремились обеспечить более справедливые условия для строительных предприятий в регионах, которым при равной цене на стройматериалы было сложно обеспечить выполнение норматива из низких средних зарплат.

Так, номинальная начисленная средняя заработная плата по стране в сентябре 2022 года составила 1637 рублей, в Минске - 2228,2 рубля, в Могилевской области – 1346,6 рубля.

В документе также сказано, что «нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов пересчитываются ежегодно по состоянию на 1 января каждого года путем умножения таких нормативов на статистический индекс стоимости строительно-монтажных работ за январь–декабрь расчетного года к январю–декабрю года, предшествующего расчетному, публикуемый Национальным статистическим комитетом».

Но при этом, «нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, не должны превышать номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников Республики Беларусь, рассчитанную нарастающим итогом с начала года, публикуемую Национальным статистическим комитетом».