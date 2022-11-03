Власти Беларуси в 2023 году повысят налог на квартиру

Белорусские власти в 20223 году повысят налог на квартиру за счет повышения расчетной стоимости квадратного метра жилья.

В настоящее время налог на квартиру рассчитывается по ставке 0,1% от расчетной стоимости квадратного метра, которая составляет 810 рублей.

Как пояснили в МНС, ставка в 2023 году не изменится, но планируется повысить на 10% расчетную стоимость квадратного метра.

"При расчетной стоимости 810 рублей за кв. м. жилья налог за квартиру площадью 48,2 квадратных метра составит 39,04 рубля. В случае увеличения расчетной стоимости на 10% налог за такую же квартиру за 2023 год составит 42,95 рубля", - отметили в МНС.