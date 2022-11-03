Honda разрабатывает технологию автономного управления автомобилем с ИИ

Японская автомобилестроительная компания Honda разрабатывает систему автономного управления автомобилем с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, в этой системе применяются камеры, которые помогают транспортному средству лучше распознавать окружающую обстановку, включая другие автомобили и пешеходов. По информации компании, это приведет к снижению производственных расходов, так как данная система не будет нуждаться в сенсорах или высокоточных картах.

Это последний по времени шаг компании для внедрения технологии автономного управления в коммерческих целях.

Honda также планирует разрабатывать системы с искусственным интеллектом, чтобы они могли понимать речь и жесты человека, облегчая пассажирам подачу команд транспортному средству.

Honda начнет тестирование системы в Японии в ноябре и будет стремиться внедрить технологию на практике к 2030 году.