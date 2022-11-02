Латвия расторгает соглашение с Беларусью о защите инвестиций

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение прекратить действие Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о содействии осуществлении и защиты инвестиций.

Соглашение прекратит свое действие 18 октября 2023 года, но положения документа будут оставаться в силе в течение 20 лет (до 2043 года), поясняет Минэкономики Беларуси.

Эта норма распространяется на инвестиции, которые сделаны до 18 октября 2023 года. По истечении указанного двадцатилетнего срока к этим инвестициям, помимо норм национального законодательства, будут применяться нормы общего международного права.

Латвия в 1 полугодии 2022 инвестировала в Беларусь 29,9 млн долларов, Беларусь в Латвию – 3,7 млн долл.