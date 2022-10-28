Норвегия ввела санкции против 30 физлиц и семи юрлиц из РФ

Норвегия вводит санкции против 30 физических и семи юридических лиц из РФ, а также другие меры, аналогичные тем, которые принял ЕС в рамках восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

В частности, вводится запрет на занятие норвежцами руководящих должностей в некоторых компаниях, находящихся в собственности или под контролем РФ, и дополнительные ограничения на оказание услуг, связанным с криптоактивами, для граждан РФ и лиц, проживающих в России.

Кроме того, Норвегия одобрила новые ограничения на экспорт и импорт. Первые коснутся экспорта в РФ угля, электронных компонентов, технических изделий для авиационного сектора, некоторых химикатов и огнестрельного оружия, вторые - импорта из России продукции из стали, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не изготовленных из золота.

Помимо прочего, сертифицированным Российским морским регистром судоходства судам запрещено заходить в порты Норвегии. Исключения для рыболовных судов, заходящих в порты Киркенес, Ботсфьорд и Тромсё, сохранятся.

Восьмой пакет санкций ЕС с аналогичными мерами был принят 6 октября