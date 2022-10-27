Лукашенко: У нас всё есть для легкой промышленности, а люди в тряпках или брендах

Решение зарубежных брендов уйти с российского и белорусского рынков из-за войны в Украине открывает нишу для предприятий белорусского легпрома, которых более 2 тысяч и у которых всё есть.

«Я всегда об этом говорю. Кризис - это тяжело, трудно, но это шанс, это возможность. И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал - и технологи, и руководители, и швеи, и другие, кто вяжет и еще что-то делает, - у нас все есть. Поэтому все завит от нас, как мы развернемся. И если у вас есть какие-то проблемы, вы скажите. Мы их сейчас решим. Сейчас их решать проще", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что белорусский рынок одежды был отдан "непонятно кому": "Сюда возили от тряпья - секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра".

Лукашенко назвал бедой, «когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию…"