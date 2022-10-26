В России запрет на экспорт и импорт ряда товаров продлили еще на год

Путин подписал указ, которым продлил действие запрета на ввоз в Россию и вывоз из страны ряда товаров, а также сырья.

Их перечень определяет правительство РФ.

Изначально указ, ограничивающий российский экспорт, а также импорт в страну зарубежной продукции из недружественных стран, был подписан 8 марта со сроком действия до конца 2022 года. Перечень продукции, ввоз которой запрещен из недружественных стран, был утвержден правительством РФ. В него были внесены продукты питания, фармацевтические изделия, шлифовальные, токарные и металлорежущие станки, двигатели и генераторы, трансформаторы и аккумуляторы, летательные аппараты и т. д. Для некоторых товаров иностранного производства установлен особый разрешительный порядок.

Также ряд продукции был запрещен к вывозу из России. В частности, самолеты и беспилотные летательные аппараты, легковые автомобили, пассажирские и грузовые суда, яхты и т. д.

Данное решение стало ответом на зарубежные санкции, а также было призвано стимулировать импортозамещение в стране. Теперь его действие решено продлить еще на год — до 31 декабря 2023 года.