В Молдове запретили майнинг криптовалют из-за энергокризиса

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела ряд мер по экономии электроэнергии в период кризиса. Один из пунктов затрагивает индустрию майнинга криптовалют.

Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну предупредил о дефиците электроэнергии с 24 октября из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и сокращения поставок российского газа.

В ходе заседания 25 октября комиссия утвердила меры по борьбе с энергетическим кризисом в стране. Согласно постановлению:

запрещен майнинг криптовалют и импорт необходимого оборудования;

гражданам рекомендовано не пользоваться лифтами (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00);

администраторы коммерческой недвижимости должны сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, витрины, рекламные щиты и эскалаторы, а также снизить температуру внутри зданий;

органам местного самоуправления необходимо изучить возможность сокращения яркости уличного освещения и т.д.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица также призвала граждан экономить электроэнергию для снижения нагрузки на энергосистему.