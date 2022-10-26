Последнее обновление: 26.10.2022 16:03

Беларусь в 2023 году рефинансирует российскую часть внешнего долга

Беларусь планирует в 2023 году рефинансировать российскую часть внешнего долга. Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием правительства.

"Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с Национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии", - сказал министр (цитата БелТА).

"Что касается наших российских и китайских коллег, то мы с ними работаем. Думаем, что частично рефинансируем долг на российском рынке. Частично вопросы платежей по долгу решены с РФ в текущем году, часть средств перенесена на более поздние сроки", - отметил Селиверстов.

Как известно, из-за западных санкций правительство и Нацбанк Беларуси в этом году приняли решение исполнять свои обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в рублях.



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