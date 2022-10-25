Каллаур: Банковской системе Беларуси не нужны полмиллиарда долларов

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур утверждает, что в текущих условиях банковской системе Беларуси не нужны дополнительные валютные ресурсы в объеме $0,5 млрд в виде валютных депозитов населения и предприятий.

«По иностранной валюте есть небольшое сокращение депозитов — около 0,5 миллиарда долларов. Но, собственно говоря, эти ресурсы не нужны были банковской системе», - заявил вчера Каллаур на докладе у Лукашенко.

«Поскольку предприятия заработали на внешнем рынке валютную выручку и сокращали валютное кредитование», - пояснил он (цитата sb.by).

Каллаур также сообщил, что за счет золотовалютных резервов Нацбанка был погашен внешний долг в размере $900 млн. Он не уточнил детали.

«Мы погасили внешний долг, как и планировали, за счет ЗВР — 900 миллионов долларов. И ожидаем до конца года, что ЗВР, как и запланировано, ниже 7 миллиардов долларов не будут. Понятно, структура ЗВР меняется в зависимости от того, в какой валюте обеспечиваются внешнеторговые платежи. Мы наблюдаем сокращение доли платежей в евро и нарастание доли в российском рубле и юанях. Поэтому и ЗВР в части своей структуры будут ориентироваться на эти денежные потоки, которые складываются по результатам внешнеторговой деятельности», - пояснил глава НБ РБ.