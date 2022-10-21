FATF запретила России участвовать в своих проектах

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20–21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении, передает РБК.

FATF была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией в июле 1989 года в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001-го группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации.

FATF намерена следить за ситуацией, вопрос о снятии или изменении ограничений в отношении России будет рассматриваться на каждом новом пленарном заседании организации. Также организация проинформирует все юрисдикции о рисках, возникающих при попытках обхода санкций против России.