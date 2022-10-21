Лукашенко не хочет, чтобы белорусские беспилотники "воевали в Украине"

Лукашенко сегодня приехал на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области для ознакомления с отечественными разработками военно-промышленного комплекса.

"Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? - уточнил Лукашенко у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. - Кто покупает - тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди".

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, среди представленных моделей были беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, "аналогов которому в мире нет". Похожая техника есть только в США, но "ее эффективность гораздо ниже".

Часть изделий стоит на вооружении, часть проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию. Программное обеспечение и системы управления у отечественных беспилотников также белорусского производства.