Рост цен на сельхозпродукцию в Беларуси в сентябре составил 30,7% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в сентябре 2022 года выросли на 0,3% по сравнению с августом 2022 года.

С начала года рост цен составил 12,7%. В годовом выражении цены на промышленную продукцию в сентябре выросли на 15,1% (к сентябрю 2021 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 1,2% к августу и на 16,1% с начала года, на промежуточные товары – на 0,2% и 15,0% соответственно, потребительские товары – на 0,0% и 12,1%.

Цены на сельхозпродукцию в сентябре выросли на 4,1% к августу, на 19,8% с начала года, в годовом выражении (сентябрь-2022 к сентябрю-2021) рост цен составил 30,7%. В растениеводстве цены к августу выросли на 4,6% и на 17,8% с начала года, в животноводстве рот цен составил 3,9% и 20,4% соответственно.

Цены в строительстве в сентябре 2022 года выросли на 1,9% по сравнению с августом и на 12,9% с начала года, в годовом выражении – на 13,1%. В том числе цены на строительно-монтажные работы выросли на 2,9% к августу и 15,7% с начала года. Цены на машины и оборудование снизились на 0,1% к августу, но выросли на 6,2% с начала года; цены на прочие работы и затраты выросли на 6,7% к августу и 18,5% с начала года.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросли на 0,7% и на 21,4% с начала года, в годовом выражении – 23,2%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2022 выросли на 0,0% к августу и на 3,3% с начала года, в годовом выражении – на 4,4%.