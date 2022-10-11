Молдова получает электроэнергию полностью от Молдавской ГРЭС

Молдова с 11 октября получает электроэнергию полностью от Молдавской ГРЭС. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спын

Это стало возможным благодаря тому, что АО «Молдовагаз» дополнительно выделило МГРЭС 0,9 млн кубометров газа для производства электроэнергии, необходимой в течение 24 часов, передает МОЛДПРЕС.

«Вчера, 10 октября, более 80 российских ракет ударили по соседней Украине, унеся жизни людей и причинив страшные разрушения. Некоторые из этих ракет попали в энергетическую инфраструктуру и привели к прекращению экспорта электроэнергии в ЕС и Республику Молдова. Наша страна напрямую страдает от бомбардировок российских террористов в Украине, учитывая, что 30% потребляемой электроэнергии мы закупаем у соседнего государства», — отметил Андрей Спыну.

По его словам, сейчас наш приоритет — обеспечение страны на ближайший период электроэнергией по возможной максимально низкой в этой сложной ситуации цене.

«Вчера мы провели переговоры с Украиной, Румынией, Европейским союзом, чтобы вместе найти хорошее решение для молдавских граждан. Я буду продолжать информировать граждан и СМИ о наших действиях. Электричество важно, и мы постараемся вместе решить возникающие проблемы. Но жизнь людей — самое важное, самое ценное. Выражаю искренние соболезнования украинцам, которые потеряли близких в этих терактах. Республика Молдова рядом с украинским народом», - заключил вице-премьер.