Последнее обновление: 08.10.2022 13:51

Россия нанесла новые ракетные удары по Запорожью

По Запорожью нанесено около десятка ракетных ударов, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

"В результате массированного ракетного удара есть разрушение жилых домов, возникли пожары. На месте работают спасатели", - написал секретарь городского совета Анатолий Куртев.

"В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших", - сообщил позже Куртев в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей помочь с разбором завалов.

Оккупационные власти части Запорожской области, контролируемой Россией, утверждают, что удары были нанесены "Геранями" (иранские дроны-камикадзе) по казарме украинских военных.

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