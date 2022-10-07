Испанский банк Santander перестал обслуживать российские карты UnionPay

Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание выпущенных российскими банками карт китайской платежной системы UnionPay.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», – говорится в сообщении банка.

В банке уточнили, что ограничение действует на всей территории Испании, то есть включая курорты.

Обслуживание российских карт UnionPay прекратили чешские банки, финская сеть Nosto (единственная компания в стране, которая сотрудничала с UnionPay).