Последнее обновление: 07.10.2022 15:08

В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию

Следователи по финансовым преступлениям Нидерландов арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений, передает агентство Reuters.

В заявлении правоохранители отметили, что арестовали подозреваемого на востоке страны и изъяли доказательства, в том числе описи и документацию.

«Подозреваемый, среди прочего, поставлял микрочипы юридическим лицам и компаниям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства оружия», — говорится в заявлении следователей.

По их словам, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России.

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