Население Беларуси в сентябре заметно сократило продажу иностранной валюты

Население Беларуси в сентябре 2022 года выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $114,082 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2022 года составила $980,229 млн. и выросла на $111,779 млн. или 12,87% по сравнению с августом. В том числе покупка наличной валюты составила $668,939 млн. и выросла к августу на $95,699 млн. или 16,69%. Покупка безналичной валюты составила $311,29 млн. и выросла на $16,080 млн. или 5,45%.

С начала года население Беларуси купило $7179,744 млн., в том числе $4387,096 млн. наличной валюты и $2792,648 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2022 года составила $866,147 млн. и снизилась на $56,837 млн. или 6,16% по сравнению с августом. Продажа наличной валюты составила $682,685 млн. и снизилась к августу на $34,047 млн. или 4,75%. Продажа безналичной валюты составила $183,462 млн. и сократилась на $22,79 млн. или 11,05%.

С начала года население Беларуси продало $7563,755 млн., в том числе $5657,035 млн. наличной валюты и $1906,72 млн. безналичной.

В сентябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $13,746 млн., на безналичном – покупка в объеме $127,829 млн.

За 9 месяцев 2022 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1269,939 млн., при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $885,928 млн.