Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим портам

Правительство Норвегии приняло решение об ограничении доступа к своим портам для российских рыболовных судов, сообщает The Barents Observer.

«Серьезные события в последнее время, в частности, недопустимая аннексия Россией внутри Украины, атаки на газопроводы в Балтийском море и увеличение активности беспилотников, означают, что правительство еще больше усилило свою готовность. Мы внимательно следили за деятельностью России в норвежских водах и в норвежских портах. У нас есть информация, указывающая на необходимость усиления контроля за российскими рыболовными судами», - заявила глава МИД Анникен Гуйтфельдт.

Согласно решению норвежского правительства, российским рыболовным судам будет разрешено заходить только в три порта – Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.

"Россия стала более непредсказуемой и ищет новые способы избежать режима санкций", - добавила министр.

Норвегия пошла на такой шаг для защиты своих гаваней, подводных трубопроводов, морских установок и судоходных путей от возможного саботажа и шпионажа.