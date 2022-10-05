Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Послы ЕС утвердили пакет санкций против РФ в ответ на аннексию украинских территорий

Послы Евросоюза в среду утвердили восьмой пакет санкций ЕС, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00", - отметил он.

Информацию об одобрении санкций подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальная публикация санкционного пакета ожидается 6 октября.

Главный элемент санкций - ограничение цен на нефть. Между тем Венгрия заявила, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.

Пакет также вводит санкции против российской сталелитейной промышленности. Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на Россию ограничения.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

Пакет также запрещает гражданам ЕС входить в состав правления российских государственных предприятий.

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