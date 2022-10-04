Лукашенко требует мобилизовать студентов и школьников на уборку урожая

Лукашенко в понедельник во время кадровых назначений потребовал «мобилизовать всех» для завершения в срок уборки картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

"Мобилизуйте всех", - потребовал Лукашенко, разрешив привлекать к уборке урожая учащихся. - «А то, как докладывают …, в некоторых учреждениях образования запрещено привлекать школьников к подобным видам работ. Большей дикости, Игорь Петрович, я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете? Болтовней? Болтовней не воспитаешь".

Он назвал положительным опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, отметив, что это якобы способствовало сплочению коллектива, приучало к труду.

«Более того, есть предприниматели, которые готовы платить приличные деньги за помощь в уборке урожая. Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы, я точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - потребовал Лукашенко.